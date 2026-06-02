Минздрав рекомендовал регионам увеличить соцподдержку медиков

Сейчас в регионах реализуется несколько федеральных программ по поддержке медработников и действуют жилищные субсидии (служебное жилье, льготная ипотека, компенсация расходов ЖКХ). Для студентов — повышенные стипендии. С 2023 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) ввел систему доплат. В городах с численностью населения 50−100 тыс. человек врачи дополнительно стали получать 29 тыс. руб., средний медперсонал — 13 тыс. руб. В меньших населенных пунктах доплата врачам составила 50 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно. В начале 2026 года ФФОМС отчитался, что в прошлом году потратил на увеличение зарплат медицинского персонала 202 млрд руб., что на 28% больше, чем в 2024 году.