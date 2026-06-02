МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков, лишь в западных районах пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы.
В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный 3−8 м/с, днем при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+25°С.
В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность и без дождей. Ветер южный слабый до умеренного.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +13..+16°С, днем воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +16..+19°С.