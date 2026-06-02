Глава Башкирии Хабиров призвал посещать санатории и природные объекты региона

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал туристов приезжать в республику ради санаториев, природы, гастрономии и культурной программы. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
По словам главы региона, Башкирия может предложить разные форматы отдыха. Он отдельно упомянул Уфу, где можно погулять, сходить в ресторан или театр, а также другие города республики. В том числе Бирск, Стерлитамак и Благовещенск.
«Но все-таки наша жемчужина — природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях 5-е место в России занимаем. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье — пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера», — сказал Хабиров.
Отдельно он отметил сильные театральные труппы Башкирии. По словам главы региона, постановки идут на татарском, русском и башкирском языках.
Хабиров также рассказал о развитии туристической инфраструктуры. В частности, власти республики приняли программу развития придорожного сервиса, чтобы у путешественников была возможность заправиться, перекусить, помыть машину и воспользоваться базовыми удобствами.
«Я на своей шкуре испытал: несколько лет назад едешь на машине, и хочется же где-то остановиться, руки помыть… И вот ходили тогда, как говорится, в лесок», — признался глава Башкирии.
Он добавил, что для развития туризма важно восстанавливать дороги и расширять географию авиарейсов из Уфы. Хабиров напомнил, что до ограничений в 2019 году был открыт прямой рейс Уфа — Вена. Также власти работали над запуском направлений в Тель-Авив, Милан и Франкфурт-на-Одере.
Немногим ранее в Башкирии военкоры получили право на бесплатное лечение в санаториях. Такое решение принял Радий Хабиров, расширив меры поддержки участников СВО и их семей. Санаторно-курортное лечение распространили и на ветеранов военной журналистики.