Девять человек пострадали и шесть зданий повреждены на Окинаве из-за тайфуна

Тайфун «Чанми», обрушившийся на префектуру Окинава, продолжает движение в сторону основных островов Японии — Кюсю, Сикоку и Хонсю. В результате стихии девять человек получили легкие травмы, повреждены шесть зданий. Об этом во вторник, 2 июня, заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.
Из-за приближения тайфуна отменены более 300 авиарейсов, главным образом в аэропортах Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю. По прогнозам синоптиков, к вечеру тайфун дойдет до южной части Кюсю, затем будет продвигаться вдоль тихоокеанского побережья Сикоку и Хонсю, дойдя до столичного региона Токио, после чего уйдет в океан, передает ТАСС.
