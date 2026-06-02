Оружие пермского экс-депутата не вызвало интереса у покупателей

Финансовый управляющий экс-депутата заксобрания Виктора Плюснина сообщил о результатах проведения закрытых торгов по продаже имущества должника. Согласно данным «Федресурс», торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. К покупке предлагалось семь лотов, в том числе три охотничьих ружья, три нарезных карабина и оружейный сейф. Их общая стоимость — 712,8 тыс. руб. Имущество выставлено на повторные торги, они назначены на 25 июня.
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин был признан банкротом 29 февраля 2024 года. Его крупнейшим кредитором является ИП Светлана Хакимова (долг 56 млн руб.).
В мае 2025 года господин Плюснин был взят под стражу в зале суда, где апелляционная инстанция приговорила его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Как установили следствие и суд, преступление совершено при строительстве жилого дома для детей-сирот на 400 квартир за бюджетный счет в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы намного хуже по качеству, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.