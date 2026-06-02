Над Ростовской области сбили более 10 беспилотников

В ночь с 1 на 2 июня над территорией Ростовской области было уничтожено более 10 БПЛА. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По данным губернатора, беспилотники были сбиты в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.