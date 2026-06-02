В России меняют правила провоза детского питания в самолете

РИА Новости: в РФ до конца года утвердят документ по провозу детского питания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом.

«Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем», — сказал министр в преддверии ПМЭФ.

О том, что Минтранс введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, в министерстве сообщали РИА Новости в марте текущего года.

Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров.

Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать «в количестве, необходимом на время полета».

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

