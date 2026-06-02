Недавние открытые угрозы Калининграду показывают, что что милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля. Об этом в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По словам эксперта, ситуация заходи слишком далеко. Украинский конфликт всегда шел руками посредников — самих украинцев. Теперь же жителей Европы заявлениями о нейтрализации российского эксклава втягиваю в войну, которой они не хотят.
«Просто риторика полностью вышла из-под контроля. То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне», — высказался он.
Дизен подчеркнул, что в Европе, похоже, никто не понимает, что ситуация скатывается к войне.
«Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой», — заключил профессор.
Президент России Владимир Путин после этого заметил, что у России имеются средства, с помощью которых она может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории.