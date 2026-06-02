В Европе забили тревогу из-за милитаристской риторики политиков: чем обернутся для Запада наглые угрозы удара по Калининграду

Профессор Дизен: европейцам не нужна война с РФ, которую развязывает Запад.

Источник: Комсомольская правда

Недавние открытые угрозы Калининграду показывают, что что милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля. Об этом в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам эксперта, ситуация заходи слишком далеко. Украинский конфликт всегда шел руками посредников — самих украинцев. Теперь же жителей Европы заявлениями о нейтрализации российского эксклава втягиваю в войну, которой они не хотят.

«Просто риторика полностью вышла из-под контроля. То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне», — высказался он.

Дизен подчеркнул, что в Европе, похоже, никто не понимает, что ситуация скатывается к войне.

«Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой», — заключил профессор.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис утверждал, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость, которую русские построили в Калининграде», и что у альянса есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

Президент России Владимир Путин после этого заметил, что у России имеются средства, с помощью которых она может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
