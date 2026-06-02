Спортивный центр нового поколения открылся в Хабаровске

В Хабаровске произошло долгожданное открытие первого в регионе фиджитал-центра — площадки, которая объединяет виртуальный и реальный спорт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект заработал на территории у ледовой арены «Ерофей» в Индустриальном районе города. Строительство центра стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы министерства спорта Хабаровского края, фиджитал-центр внутри разбит на три игровые зоны — это компьютерный зал на 20 мест, площадка с игровыми консолями и VR-пространство. Для фиджитал-спортсменов также предусмотрели раздевалки, душевые комнаты, медицинский кабинет и фуд-корт. Но центр не ограничивается только внутренним пространством — на улице тоже есть чем заняться.
— На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны. Дополнительно объект оснащен «умными» опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств, — рассказали в ведомстве.
Отметим, что открытие фиджитал-центра приурочено к Году спорта в Хабаровском крае, который объявил губернатор Дмитрий Демешин. Кроме данного объекта, в регионе создадут 25 уличных спортивных площадок — в том числе восемь под ГТО, четыре умные спортивные площадки и 13 совместно с бизнесом. Кроме того, в планах открытие в Хабаровске демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту.
Напомним, что в Хабаровске 6 и 7 июня в «Платинум арене» пройдёт Всероссийский фестиваль цифрового спорта. Организаторы приглашают всех желающих, особенно школьников и студентов края, участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация: для автогонок — на официальном сайте SMP Esports с обязательным оформлением лицензии пилота, для остальных дисциплин — по специальной ссылке до 6 июня.