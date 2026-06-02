Спортивный центр нового поколения открылся в Хабаровске

Отметим, что открытие фиджитал-центра приурочено к Году спорта в Хабаровском крае, который объявил губернатор Дмитрий Демешин. Кроме данного объекта, в регионе создадут 25 уличных спортивных площадок — в том числе восемь под ГТО, четыре умные спортивные площадки и 13 совместно с бизнесом. Кроме того, в планах открытие в Хабаровске демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту.