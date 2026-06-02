Житель Минусинска похитил электроэнергии на 1,8 млн на майнинг-ферме

Для возмещения ущерба арестованы оборудование для майнинга, земельный участок и 7 единиц оружия.

В Минусинске перед судом предстанет бывший госинспектор краевого министерства, который организовал подпольную майнинговую ферму. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Отмечается, что мужчина увеличил мощность электроснабжения на своём участке до 150 кВт (достаточно не только для дома, но и для серьёзной энергоёмкой установки), установил десятки майнинговых аппаратов и вмешался в работу счётчика, чтобы потреблять электричество бесплатно.

До марта 2025 года ферма работала без нареканий, но энергетики заметили аномальные потери на линии. Когда правоохранители и специалисты проверили участок, внутри обнаружили 41 майнинговый аппарат. Ущерб компании «Россети Сибирь — Красноярскэнерго» превысил 1,8 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Для возмещения ущерба арестованы оборудование для майнинга, земельный участок и 7 единиц оружия. Общая стоимость арестованного имущества больше суммы ущерба. Дело рассмотрит Минусинский городской суд.

