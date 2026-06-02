Пятимиллионного пассажира 2026 года встретили на вокзале «Нурлы жол» в Астане

АСТАНА, 2 июн — Sputnik. Пятимиллионного пассажира 2026 года торжественно встретили на столичном железнодорожном вокзале «Нурлы жол», сообщили в пресс-службе «Казахстан темир жолы».
«Счастливый юбилейный билет был приобретён для 12-летнего Келдибека Нурдаулета, который вместе с бабушкой направлялся из Алматы в Астану поездом № 9/10», — говорится в сообщении.
В торжественной обстановке начальник поезда поздравил пятимиллионного пассажира и вручил ему корзину с фруктами, гаджет iPad и беспроводные наушники.
Юный пассажир и его бабушка были приятно удивлены таким вниманием со стороны национального перевозчика.
«Для нас это стало настоящим сюрпризом. Мы не ожидали такого тёплого приёма. Мы всегда выбираем ваш поезд для поездок. Благодарим руководство и коллектив АО “Пассажирские перевозки” за внимание, заботу и замечательные подарки», — отметила бабушка пассажира.
Пятимиллионный пассажир был определён автоматически с помощью системы учёта и оформления проездных документов.