Прокуратура против МЧС: правоохранители восстановили трудовые права омского пожарного

По иску омской прокуратуры водителя пожарной машины восстановили на работе и заплатили компенсацию морального вреда.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители приняли активное участие в гражданском деле по работника бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Омской области». Мужчину восстановили на работе, а также заплатили денежную компенсацию за причиненные моральные страдания.

Прокуратура дала положительное заключение о восстановлении на работе незаконно уволенного водителя пожарно-спасательной службы — уволенный сотрудник омского МЧС обратился к правоохранителям с жалобой на нарушение его трудовых прав. В процессе расследования дела было установлено, что мужчина, работавший водителем пожарно-спасательной службы, был уволен работодателем за прогул незаконно: работодатель нарушил порядок привлечения сотрудника к работе в выходной день.

«В судебном заседании прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований ввиду несоблюдения процедуры увольнения, предусмотренной Трудовым кодексом РФ. Омский районный суд постановил восстановить истца на работе и отменить приказ о прекращении трудового договора и взыскать с учреждения в его пользу компенсацию морального вреда», — говорится в официальном канале прокуратуры Омской области в мессенджере МАХ.

Также в ведомстве сообщили, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу, сотрудник восстановлен в прежней должности в структуру омского МЧС.

