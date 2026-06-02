Осетров и 71 кг икры на 15 млн добыли браконьеры в Хабаровском крае

По данным следствия, в августе 2025 года двое жителей Николаевска-на-Амуре на моторной лодке вышли в район села Свободное и с помощью сетей-аханов добыли восемь осетров. Позднее из рыбы извлекли более 71 кг икры, туши выбросили в воду. Ущерб государству превысил 15 млн рублей.