Осетров и 71 кг икры на 15 млн добыли браконьеры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчин задержали на обратном пути с промысла — лодка шла к берегу после незаконного вылова осетров в акватории Амурского лимана, — сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, в августе 2025 года двое жителей Николаевска-на-Амуре на моторной лодке вышли в район села Свободное и с помощью сетей-аханов добыли восемь осетров. Позднее из рыбы извлекли более 71 кг икры, туши выбросили в воду. Ущерб государству превысил 15 млн рублей.
При задержании у мужчин обнаружили орудия лова и следы разделки рыбы. В операции участвовали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Николаевский-на-Амуре городской суд признал их виновными и назначил наказание — 5 лет лишения свободы одному из фигурантов и 5 лет 2 месяца условно второму, с испытательным сроком 4 года, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Также удовлетворён гражданский иск о возмещении ущерба. Конфискованы моторная лодка «Прогресс-4», подвесной двигатель и рыболовные сети — всё имущество, использованное для незаконного промысла.