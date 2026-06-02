Теплоход «Здоровье» вновь отправился в рейс по отдаленным посёлкам Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» начал свой 14-й рейс по отдаленным территориям Хабаровского края. На борту судна будет работать мобильная медицинская бригада, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Ежегодные рейсы позволяют обеспечить доступность медицинской помощи для жителей труднодоступных районов края, что является одной из главных целей президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«19 узких медицинских специалистов, высококлассных работников нашего здравоохранения, посетят Ульчский, Комсомольский, Амурский районы, район имени Полины Осипенко, проведут все необходимые исследования, включая УЗИ, манипуляции, при установлении потребности направят в больницы для оперативного вмешательства. Обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость проинформировать жителей о приезде врачей, а также организовать подвоз маломобильных граждан к врачам», — подчеркнул Губернатор Дмитрий Демешин.
В этом году в состав медицинской бригады вошли: дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, два терапевта, педиатр, ревматолог, эндокринолог, пульмонолог, психиатр-нарколог, два врача УЗИ-диагностики, хирург и медицинская сестра.
«Работа специалистов нацелена на выявление социально значимых заболеваний. Самые частые случаи — это болезни легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и онкология. Встречаются пациенты с тяжелыми нарушениями слуха — мы обеспечиваем их слуховыми аппаратами. При необходимости также направляем пациентов в ведущие учреждения края», — отметила главный врач Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре Ольга Панкова.
Первая остановка теплохода — в Амурском районе. 1 июня судно прибывает в село Вознесенское с обеда и остается там до 2 июня.
Затем специалисты отправятся в Ульчский район. 4 июня прием будет вестись в селе Киселёвка и поселке Ключевой. 5 июня — в поселке Циммермановка. 6 июня — в поселке Быстринск и поселке Решающий. 7 июня — в селе Калиновка. 8 июня — в селе Софийск. 10 июня — в селе Дуди. 11 июня — в селе Ухта. 12 июня — в селах Солонцы и Кольчем. 14 июня — в селе Тахта.
Далее специалисты прибудут в район имени Полины Осипенко. 16−17 июня бригада примет пациентов в селе Оглонги и Удинское, а также в поселке Херпучи. Затем специалисты вернутся в Ульчский район. 18 июня прием будет вестись в поселке Тыр, селах Белоглинка и Кальма. 19 июня — в селе Сусанино. 20 июня — в селе Богородское. 21 июня — в селе Савинское. 22 июня — в селе Булава. 23 июня — в селе Мариинское и поселке Мариинский Рейд.
Затем теплоход отправится в Комсомольский район. 25 июня бригада будет работать в селе Чёрный Мыс и селе Новоильиновка. 26 июня — в поселке Ягодный. 27 июня — в селе Нижнетамбовское. 28 июня — в селе Нижние Халбы. 29 июня — в селе Верхнетамбовское. 30 июня — в селе Бельго. Вечером 30 июня теплоход возвращается в Комсомольск-на-Амуре.
Напомним, что за прошлый рейс теплохода «Здоровье» медицинскую помощь получили 2175 человек: 1365 взрослых и 810 детей. Тогда судно также посетило 32 поселения в Амурском, Ульчском, Комсомольском районах и районе имени Полины Осипенко. Врачи выявили более восьми тысяч случаев заболеваний, из них порядка двух тысяч — впервые. Всего специалистами было проведено свыше 21 тысячи приемов.