В Иркутске стартовал основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Испытания продлятся до 9 июля. Для выпускников организовано 14 пунктов проведения на базе школ, а также 5 пунктов на дому для участников по медицинским показаниям. Всего на ЕГЭ зарегистрировано 4402 выпускника.
1 июня прошли экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня выпускники сдадут русский язык, 8 июня — математику базового и профильного уровней, 11 июня — обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранному языку, 18 и 19 июня — устную часть по иностранному и информатику. Резервные дни назначены на
В этом году отмечен рост числа участников, выбравших профильную математику и естественнонаучные дисциплины. Количество желающих сдавать физику увеличилось на 2,4% по сравнению с показателем прошлого года, химию — на 1,2%, профильную математику — на 9,6%, информатику — на 1,8%. Самыми популярными предметами по выбору у выпускников Иркутска остаются профильная математика (58,9%), информатика (20,9%), физика (19,6%) и химия (11,4%).
Со 2 июня начинается основной период сдачи ОГЭ для девятиклассников. Испытания продлятся до 6 июля. Организовано 66 пунктов на базе школ и 21 пункт проведения экзаменов на дому для детей по медицинским показаниям. Всего зарегистрировано 8898 выпускников, сообщает пресс-служба городской администрации.
График ОГЭ: 2 июня — математика, 5 июня — биология, информатика, химия и история, 6 июня — иностранный язык, 9 июня — русский язык, 16 июня — информатика, обществознание, литература, физика и география, 19 июня — обществознание, химия, биология, география, физика и английский язык. Резервные дни — с 29 июня по 6 июля. Самыми популярными предметами по выбору у девятиклассников стали информатика (48%), география (47%), обществознание (37%) и история (35%).