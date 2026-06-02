ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних накануне Дня защиты детей

Мирошник: ВСУ убили трех несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей в российских регионах, всего за неделю было убито 35 гражданских лиц, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В преддверии Дня защиты детей украинскими извергами было убито 3 и ранено 8 несовершеннолетних детей. Всего за неделю нацисты убили 35 гражданских лиц», — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который он выложил в своем Telegram-канале.

Посол добавил, что наиболее трагические последствия были зафиксированы в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары беспилотников привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.

«Киевские боевики сознательно эскалировали ситуацию, увеличивая число, главным образом дронных ударов по гражданским объектам, значимым гражданским автодорогам, объектам энергетической и промышленной инфраструктуры», — подчеркнул посол.

В частности, как уточнил Мирошник, семья с двумя детьми погибла от удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Горловке в ДНР, пятилетний ребенок погиб, 11 мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор Геничевска Херсонской области, трое работников водоснабжающей организации погибли, один получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника в Углегорске в ДНР.

Кроме того, мирный житель погиб, сотрудник пожарно-спасательной части получил ранение в результате ракетного удара по поселку Белая Березка Брянской области, два мирных жителя погибли, один получил пострадал при атаке дронов в Волгоградской области, сотрудница компании Херсонэнерго погибла от атаки БПЛА в Великой Лепетихе Херсонской области.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
Читать дальше