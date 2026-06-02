Комсомольчанин случайно поджег гаражи — ущерб превысил 2 млн рублей

Дело было так: в апреле 2024 года 44-летний мужчина захотел сжечь провода, для этого он положил их в металлическое ведро и засыпал сухой травой, после чего полил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Комсомольчанин не учёл, что рядом — сухая растительность. В результате сгорело имущество потребительского автокооператива «Амур-2» на сумму более 2,1 млн рублей. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме, ему назначили наказание: 5 лет и 2 месяца колонии общего режима. Фото: пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.