форвард СКА Михаил Воробьёв перешёл в нижегородское «Торпедо»

В Санкт-Петербурге 28-летний игрок атаки входил в число лучших ассистентов и бомбардиров команды.

Центральный нападающий Михаил Воробьёв, последние четыре сезона выступавший за СКА, подписал контракт с «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

В Санкт-Петербурге 28-летний форвард входил в число лучших ассистентов и бомбардиров команды. Его диспетчерские способности проявились ещё на молодёжном уровне: на чемпионате мира 2017 года Воробьёв стал лучшим ассистентом в истории турниров, что помогло сборной России завоевать медали.

Всего в КХЛ на счету Воробьёва 418 матчей и 201 очко (66 голов + 135 передач). Три сезона он провёл в системе «Филадельфия Флайерз», набирая очки в АХЛ и НХЛ. Также нападающий вызывался в сборную России.

Особо в «Торпедо» отмечают мастерство хоккеиста на вбрасываниях: в сезоне‑2023/24 его успех превысил 68%, а год спустя достиг 71%.

— Михаил, по нашему мнению, входит в тройку лучших центральных нападающих КХЛ, и мы считаем успехом его присоединение к нашей команде. Верим, что он сможет стать одним из новых символов «Торпедо» и поможет клубу добиться лучших результатов в своей истории, — прокомментировал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Ранее сообщалось, что Атанасов и Варлаков переходят из нижегородского «Торпедо» в СКА.