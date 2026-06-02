Казахстан впервые продал зерно в Китай через цифровую платформу

На казахстанско-китайской платформе онлайн-торговли зерном зарегистрирована первая сделка — отечественная компания SN Trade Company договорилась о поставке в Китай 200 тонн льна масличного, передает DKNews.kz.
Пробная поставка может стать гораздо более важным событием, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не просто об экспорте очередной партии сельхозпродукции, а о запуске нового механизма торговли между Казахстаном и Китаем, который способен изменить подход к продаже зерновых и масличных культур.
От переговоров к первой сделке.
Казахстанский раздел китайской цифровой платформы торговли зерном начал работу в пилотном режиме. Первым экспортным контрактом стала поставка 200 тонн льна масличного в адрес китайской компании Yihai (Changji) Oils & Grains Industries Co., Ltd.
Проект стал результатом переговоров между казахстанской Продкорпорацией и китайскими партнерами, которые ведутся с 2025 года. Новый этап сотрудничества был закреплен официально во время визита в Астану руководителя Государственного управления по продовольствию и стратегическим резервам КНР Лю Хуаньсиня.
По итогам переговоров АО «НК “Продкорпорация” и Координационный центр по торговле зерном при Государственном управлении по делам продовольствия и материальных резервов Китая (NAFRA) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие цифровой торговли зерновой и масличной продукцией между двумя странами.
Почему это важно.
Традиционно выход на зарубежные рынки требует длительного поиска покупателей, участия посредников и значительных организационных затрат. Новая цифровая площадка позволяет проводить сделки онлайн, напрямую находить контрагентов и быстрее заключать экспортные контракты.
Для Казахстана это особенно актуально, учитывая растущий спрос Китая на сельхозсырье и продукты переработки.
Фактически отечественные производители получают доступ к экосистеме, которая объединяет около 50 тысяч сельскохозяйственных предприятий Китая и работает более двух десятилетий.
Это означает не только расширение рынка сбыта, но и новые возможности для малого и среднего агробизнеса, который раньше не всегда имел ресурсы для самостоятельного выхода на китайских покупателей.
Как будет работать платформа.
На первом этапе площадка ориентирована на торговлю зерновыми и масличными культурами. В список товаров уже вошли:
подсолнечник; рапс; лен; соя.
В дальнейшем ассортимент может быть расширен в зависимости от интереса китайских импортеров и экспортного потенциала Казахстана.
Платформа предусматривает несколько вариантов проведения сделок:
открытые аукционы; прямые договоренности между сторонами; продажи по фиксированной цене.
Для повышения надежности расчетов предусмотрен гарантийный взнос, а финансовые операции участникам предлагается проводить непосредственно через цифровой сервис.
Тест для будущего масштабирования.
В представительстве Продкорпорации в Пекине отмечают, что первая сделка носит пилотный характер. Ее основная задача — проверить работу платформы для казахстанских пользователей, протестировать цифровые процессы и выявить возможные технические недоработки до масштабного подключения новых участников.
Если пилотный этап пройдет успешно, число отечественных компаний на площадке может значительно вырасти уже в ближайшей перспективе.
Что говорят в Продкорпорации.
Председатель правления АО «НК “Продкорпорация” Асылхан Джувашев подчеркнул, что главная цель проекта заключается в расширении возможностей для отечественного агробизнеса.
«Наша главная задача в этом проекте — предоставить возможность казахстанским сельхозпроизводителям и трейдерам продавать продукцию онлайн, находить покупателей и расширять доступ к китайскому рынку», — отметил председатель правления АО «НК “Продкорпорация” Асылхан Джувашев.
Новый этап цифровизации АПК.
Запуск совместной платформы стал еще одним шагом в цифровой трансформации агропромышленного комплекса Казахстана. Эксперты рынка отмечают, что подобные решения постепенно меняют мировую торговлю сельхозпродукцией, делая ее более прозрачной, быстрой и доступной.
Для Казахстана, который входит в число крупных экспортеров зерна и масличных культур региона, цифровой выход на китайский рынок может стать одним из ключевых факторов дальнейшего роста агроэкспорта в ближайшие годы.