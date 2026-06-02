Красноярцам рассказали, куда обращаться из-за клещей в городских скверах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Такой вопрос поступил в краевой Роспотребнадзор от красноярца, который ежедневно гуляет с собакой в ближайшем сквере и почти после каждой прогулки снимает с нее клещей. При этом, по словам заявителя, акарицидные обработки на этой территории не проводятся.
В ведомстве пояснили, что при наползании или присасывании клещей на общественной городской территории необходимо обращаться в администрацию населенного пункта. В Красноярске такие вопросы относятся к департаменту городского хозяйства и транспорта администрации города.
После обращения специалисты должны обследовать территорию на наличие членистоногих. Если присутствие клещей подтвердится, участок должны обработать акарицидными средствами.
Если клещей обнаруживают на придомовой территории, обращаться следует в управляющую компанию.