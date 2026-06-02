Роспотребнадзор РТ перечислил болезни, которые переносят комары

Комары — не просто надоедливые насекомые, они могут быть опасны для здоровья. Какие именно болезни они переносят, на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
- Лихорадка Западного Нила. В 2024 году в республике случился серьёзный всплеск этой болезни — заразились 80 человек. В 2025 году было уже семь случаев. Риски остаются, но многое зависит от того, сколько будет комаров, пояснила Авдонина.
- Лихорадка денге. Комары, которые разносят эту заразу, в Татарстане не водятся. Обычно врачи сталкиваются с завозными случаями — люди привозят болезнь из других стран. В прошлом году таких было семь.
- Малярия. Опасность распространения всегда есть, но последние 20 лет местных случаев в республике не фиксировали — только завозные из тропиков. Против комаров-переносчиков малярии проводят специальные обработки. В первую очередь травят их в водоёмах, отметила замглавного санитарного врача Татарстана.
Как защититься от комариных инфекций
Авдонина дала несколько простых советов. На даче нужно косить траву и убирать открытые ёмкости с водой. Если есть водоёмы, которые не нужны для хозяйства, их лучше осушить и засыпать. На окна обязательно ставить москитные сетки. Пользоваться репеллентами.
Если вы едете в регионы, где много опасных комаров, надевайте светлую одежду и головной убор. И старайтесь не выходить на улицу вечером и ночью — в это время комары наиболее активны.