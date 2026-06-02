В Амурске магазин оштрафовали на 120 тысяч за продажу пиротехники подростку

В Хабаровском крае прокуратура привлекла к ответственности юридическое лицо и директора магазина за незаконную продажу пиротехники несовершеннолетнему. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Амурская городская прокуратура провела проверку по факту реализации пиротехнических изделий подростку в возрасте до 16 лет. Установлено, что в марте 2026 года в магазине «Охотник» в Амурске несовершеннолетнему покупателю продали четыре «Сигнальных патрона». Торговая точка принадлежит ООО «Тигрис».
Прокуратура усмотрела в действиях продавцов нарушение законодательства, поскольку свободная реализация пиротехники ограничена, а продажа таким товаром лицам, не достигшим 16 лет, запрещена. По постановлению Амурского городского прокурора юридическое лицо и директор магазина привлечены к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена).
Общая сумма штрафа составила 120 тысяч рублей. В прокуратуре Хабаровского края отметили, что подобные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья детей, так как пиротехнические изделия могут причинить серьёзные травмы при неправильном использовании.
Родителям и педагогам рекомендуется разъяснять подросткам правила безопасности при обращении с пиротехникой. В случае выявления фактов незаконной продажи такой продукции несовершеннолетним необходимо обращаться в правоохранительные органы.
