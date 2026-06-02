В Амурске магазин оштрафовали на 120 тысяч за продажу пиротехники подростку

Амурская городская прокуратура провела проверку по факту реализации пиротехнических изделий подростку в возрасте до 16 лет. Установлено, что в марте 2026 года в магазине «Охотник» в Амурске несовершеннолетнему покупателю продали четыре «Сигнальных патрона». Торговая точка принадлежит ООО «Тигрис».