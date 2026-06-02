В Красноярске открылся новый детский сад

В красноярском микрорайоне Покровский по улице Чернышевского, 69 начало работать новое дошкольное образовательное учреждение — это современное здание стало структурным подразделением детского сада № 70.

Напомним, возводить его начали в апреле 2024 года по проекту сахалинской компании. Строительство велось в стесненных условиях, в границах уже сложившейся застройки.

Как рассказали в мэрии, в садике 8 групп — от ясельных до подготовительных. Есть спортивный и актовый залы. Также он оснащен новейшим учебным, игровым и технологическим оборудованием. Например, установлена большая шахматная доска и площадка для напольного кёрлинга.

В медицинском кабинете есть всё необходимое. Кухня оснащена современной техникой: пищеварочный котел для готовки супов и каш, жарочный шкаф для паровых котлет и биточков, электросковорода для тушения и пассерования овощей, овощерезательная машина и др.

На прилегающей территории установили новые игровые комплексы, высадили газон и заасфальтировали дорожки.

Садик уже открыл двери для первых воспитанников.

«Трехэтажное здание рассчитано на 190 мест. Сейчас в сад зачислено 100 малышей. Впереди у родителей — оформление документов, а у ребят — период адаптации», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Отметим, строительство учреждения велось за счет средств краевого и городского бюджетов.

