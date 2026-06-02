Новый детский сад открылся в микрорайоне «Покровский» в Красноярске

В красноярском микрорайоне «Покровский» 1 июня открылся новый детский сад на Чернышевского, 69. Напомним, что его строительство велось за счет краевого и городского бюджетов. Дошкольное учреждение является структурным подразделением детсада № 70.
Трехэтажное здание рассчитано на 190 мест. Внутри оборудовано восемь групп: от ясельных до подготовительных. Для развития малышей предусмотрены спортивный и актовый залы. Детский сад оснащен новейшим учебным, игровым и технологическим оборудованием. У дошкольников есть возможность осваивать шахматы и напольный керлинг.
Кухня оснащена современной техникой. Медицинский кабинет тоже готов к приему дошкольников: в нем есть весы, ростомер, таблицы для проверки зрения, рециркуляторы для обеззараживания воздуха и холодильник для препаратов.
Сейчас в сад зачислено 100 малышей. Впереди у родителей — оформление документов, а у ребят — период адаптации.