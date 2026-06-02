Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход благоустройства двух скверов

Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на двух из них и проверил ход работ.
На пересечении Советской и Аэрофлотской, где создают новый сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы супругов Базановых, уже завершили подготовительный этап. За месяц здесь снесли аварийные деревья, выкорчевали пни, разобрали асфальтовое покрытие тротуара и демонтировали бордюры, вывезли весь мусор. Также обустроили фундамент для будущего памятника «Иван и Матрена», провели вертикальную планировку, проложили кабель в земле для дальнейшего устройства линии наружного освещения, установили бортовые камни.
«Улица Советская — ворота Иркутска. Мы благодарны всем, кто поддержал идею создания здесь нового сквера. Это будет уютное место отдыха с лавочками, уличным освещением, елями, соснами и кустарниками», — сказал главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов.
Вблизи нового сквера будет реализован еще один проект, который предложили жители. По программе «Народные инициативы» и за счет средств фонда поддержки избирательных округов на стадионе школы № 21 имени Юрия Гагарина создадут площадку для проведения массовых мероприятий. Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, к середине июня большими асфальтовыми картами отремонтируют проезжую часть на перекрестке Советской и Аэрофлотской.
«Стараемся комплексно подходить к обновлению отдельных участков. В данном случае это совместный труд мэрии, лечебного учреждения, подрядной организации и, конечно, жителей. Президентская программа — уникальный инструмент, который позволяет привлекать средства федерального бюджета на обновление общественных территорий муниципалитетов. Я благодарен иркутянам, которые принимают активное участие в голосовании за реализацию тех или иных объектов. Общими усилиями за пять лет только по ФКГС мы обустроили или создали почти 60 новых парков и скверов. Еще около 70 идей горожан в сфере благоустройства реализовали по региональным программам “Есть решение” и “Народные инициативы”», — подчеркнул Руслан Болотов.
Мэр также проверил ход обновления сквера имени Юрия Ножикова на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького. Здесь демонтировали старое плиточное покрытие, бордюрный камень, утилизировали строительный мусор, приступили к монтажу новых бордюров. Проектом также предусмотрены установка скамеек и урн, обустройство газонов, посадка многолетников, деревьев и кустарников.
На обеих площадках задействована одна подрядная организация. По информации ее руководителя Демьяна Фарбитника, работы идут с опережением графика: завершить их планируют уже в августе (срок окончания по контракту — 1 октября).
Напомним, в Иркутске по президентской программе также продолжают обновлять еще пять пространств: парк отдыха «Караси» на озере в Юбилейном, экологическую тропу на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань», «Сквер Будущего» на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка, Каштаковскую рощу, территорию возле здания культурного центра Александра Вампилова на Богдана Хмельницкого.
Кроме того, в областном центре до 12 июня проходит Всероссийское голосование за территории, которые будут благоустроены в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Для того чтобы принять участие, нужно перейти по ссылке za.gorodsreda.gosuslugi.ru/, нажать на кнопку «Голосовать», авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать Иркутск, а затем — один из объектов.