В уфимском ботаническом саду заметили редких жуков-оленей

Они являются одними из самых крупных среди местных насекомых. Самцы достигают в росте 8−9 см (с «рогами»), самки растут до 5 см. Тело у них массивное, тёмно-коричневое или чёрное. У самцов удлинённые верхние челюсти, коричневые или красно-коричневые, напоминают оленьи рога. Рога используются в боях за самок и территорию, не являются оружием против хищников. Самки выглядят скромнее.