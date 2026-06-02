Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июня

Отключения света в Ростове на 2 июня коснутся домов на десятках улиц, и их жильцы во время рабочего дня останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−43 и 18−44;
— улица Просвещения, 12−15;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— улица Согласия, 1−19 и 2−14;
— переулок Доломановский, 11А;
— улица Богданова, 20−54 и 21−71;
— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;
— улица 35-я линия, 94−138;
— проспект 40 лет Победы, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9;
— улица Содружества, 82, 70, 82/1, 80, 80а;
— улица Акмолинская, 97.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Пушкинская, 25/67;
— переулок Халтуринский, 94;
— улица Пушкинская, 50−54, 59;
— проспект Буденновский, 40.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.