Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 2 июня коснутся домов на десятках улиц, и их жильцы во время рабочего дня останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−43 и 18−44;

— улица Просвещения, 12−15;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— улица Согласия, 1−19 и 2−14;

— переулок Доломановский, 11А;

— улица Богданова, 20−54 и 21−71;

— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;

— улица 35-я линия, 94−138;

— проспект 40 лет Победы, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9;

— улица Содружества, 82, 70, 82/1, 80, 80а;

— улица Акмолинская, 97.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

— улица Пушкинская, 25/67;

— переулок Халтуринский, 94;

— улица Пушкинская, 50−54, 59;

— проспект Буденновский, 40.

