На рейсах авиакомпании NordStar 1 июня дебютировали маленькие помощники экипажа

В День защиты детей — 1 июня, на рейсах NordStar из Норильска в Москву и из Красноярска в Москву для юных пассажиров был организован настоящий воздушный праздник — «Помощник экипажа».
Дети получили возможность в течение нескольких часов полета побыть в роли помощника кабинного экипажа, почувствовать себя частью команды и примерить на себя роль настоящего бортпроводника.
В течение рейса после набора высоты маленькие путешественники смогли изнутри посмотреть на работу экипажа и познакомиться с особенностями профессии. Ребята с воодушевлением участвовали во всех составляющих рейса: делали объявления по громкой связи, угощали пассажиров карамелью и помогали бортпроводникам в обслуживании рейса.
Для самых любознательных пассажиров бортпроводники провели мини-экскурсии по своему рабочему месту — бортовой станции бортпроводника — показали и рассказали, какие задачи выполняют различные виды оборудования. В качестве подтверждения «официального» опыта работы членами экипажа маленьким пассажирам вручили памятные значки.
Это мероприятие позволило ближе познакомить детей с профессией бортпроводника и вызвать у них интерес к авиации.
«Надеемся, что юные помощники экипажа в будущем вольются в ряды профессиональных пилотов и бортпроводников и станут уже полноправными членами экипажа авиакомпании», — рассказали в авиакомпании NordStar.
В честь Дня защиты детей маленькие пассажиры других рейсов авиакомпании, выполняемых в этот день, получили памятные подарки — фирменный яркий шнурок для телефона как символ путешествий, открытий и первых самостоятельных шагов в большом мире.
В NordStar отметили, что авиакомпания традиционно уделяет особое внимание детям на борту, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в полете спокойно, уверенно и радостно, и стремится создавать атмосферу, в которой юные пассажиры не просто проводят время в пути, а получают яркие впечатления, которые остаются с ними надолго.
Реклама. АО «АК “НОРДСТАР”. Erid: