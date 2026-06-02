Красноярские спортсмены завоевали медали международного турнира по прыжкам на батуте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по прыжкам на батуте — Кубок героя Советского Союза Георгия Добровольского.
В турнире, проходившем в четырех дисциплинах и разных возрастных категориях, приняли участие более 300 юных спортсменов из шести стран.
Представители красноярской СШОР «Спутник» завоевали три медали в дисциплине «двойной минитрамп». Среди мальчиков 11−12 лет золотую медаль выиграл Тимофей Яковлев. Второе место занял Саркис Фагдарян из Армении, третьим стал Евгений Овсянников из Тюменской области.
Среди девочек 13−14 лет победительницей стала красноярская спортсменка Софья Губанова. Серебро завоевала Алёна Захарова из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье место — Ульяна Панфилова из Челябинской области.
Бронзовую медаль среди девушек 15−16 лет получила Дарья Федянина. Она пропустила вперед только спортсменок из Иркутска — Дарью Хованскую и Полину Васильеву, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.