Красноярские спортсмены завоевали медали международного турнира по прыжкам на батуте

Представители красноярской СШОР «Спутник» завоевали три медали в дисциплине «двойной минитрамп». Среди мальчиков 11−12 лет золотую медаль выиграл Тимофей Яковлев. Второе место занял Саркис Фагдарян из Армении, третьим стал Евгений Овсянников из Тюменской области.