С начала года каждое двадцатое резюме в Красноярском крае разместили подростки

По данным российской рекрутинговой платформы, в текущем году на резюме подростков приходится уже 5% от общего числа активных досье соискателей в Красноярском крае. Как сообщают аналитики, молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет создали или обновили 16,7 тысячи резюме. Среди всех регионов Сибири по данному показателю Красноярский край занимает третье место. В большинстве случаев молодые соискатели хотят трудиться в офисе или на производственной площадке работодателя: этот формат указан у 94% подростков. Второй по популярности стала удаленная занятость, ее выбрали 14% соискателей. Наибольший интерес у молодых людей вызывает работа официанта либо бариста: такие позиции указаны в 11% резюме. На втором месте по популярности профессии упаковщика, комплектовщика, маркировщика (8%), на третьем — разнорабочего (6%).