Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети из Свердловска ЛНР получили подарки из Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Международный день защиты детей акция «Для детей Донбасса с теплом из Сибири» продолжила своё доброе шествие по Свердловскому муниципальному округу.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Международный день защиты детей акция «Для детей Донбасса с теплом из Сибири» продолжила своё доброе шествие по Свердловскому муниципальному округу.

Подарки от региона-шефа Красноярского края получили воспитанники отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска. Отметим, к летним каникулам Красноярское региональное отделение «Единой России» проводило акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири». Депутаты, партийцы и сторонники собрали спортивный инвентарь и наборы для творчества и досуга детей Свердловского муниципального округа ЛНР. Гуманитарный груз формировался по адресным заявкам социальных учреждений: отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска, Бирюковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и Червонопартизанской специальной (коррекционной) школы-интерната. В гости к ребятам приехали руководитель делегации Красноярского края Виктор Ермаков и заместитель начальника отдела капитального строительства КГКУ «УКС» Красноярского края Виктор Грабар. Они вручили подарки и стали зрителями праздничного концерта, который подготовили дети.

Помощь детям Донбасса к 1 июня стала для Красноярского края уже доброй традицией, отметил Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков: «Гуманитарный центр “Единой России” активно поддерживает жителей Свердловска и Свердловского района ЛНР. Акции по сбору помощи для детей стартовали в 2022 году и получили хороший отклик. С тех пор стали доброй традицией. Эти инициативы особенно важны в преддверии учебного года и летних каникул не только для детей, но и для педагогов, родителей. Мы помогаем собрать ребят в школу, а помощь к 1 июня делает летние каникулы насыщенными и интересными».

Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.

Отметим, помощь жителям новых регионов — важное направление народной программы «Единой России».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше