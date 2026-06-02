Дети из Свердловска ЛНР получили подарки из Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Международный день защиты детей акция «Для детей Донбасса с теплом из Сибири» продолжила своё доброе шествие по Свердловскому муниципальному округу.
Подарки от региона-шефа Красноярского края получили воспитанники отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска. Отметим, к летним каникулам Красноярское региональное отделение «Единой России» проводило акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири». Депутаты, партийцы и сторонники собрали спортивный инвентарь и наборы для творчества и досуга детей Свердловского муниципального округа ЛНР. Гуманитарный груз формировался по адресным заявкам социальных учреждений: отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска, Бирюковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и Червонопартизанской специальной (коррекционной) школы-интерната. В гости к ребятам приехали руководитель делегации Красноярского края Виктор Ермаков и заместитель начальника отдела капитального строительства КГКУ «УКС» Красноярского края Виктор Грабар. Они вручили подарки и стали зрителями праздничного концерта, который подготовили дети.
Помощь детям Донбасса к 1 июня стала для Красноярского края уже доброй традицией, отметил Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков: «Гуманитарный центр “Единой России” активно поддерживает жителей Свердловска и Свердловского района ЛНР. Акции по сбору помощи для детей стартовали в 2022 году и получили хороший отклик. С тех пор стали доброй традицией. Эти инициативы особенно важны в преддверии учебного года и летних каникул не только для детей, но и для педагогов, родителей. Мы помогаем собрать ребят в школу, а помощь к 1 июня делает летние каникулы насыщенными и интересными».
Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.
Отметим, помощь жителям новых регионов — важное направление народной программы «Единой России».