В День города в Иркутске выступят артисты инклюзивных сообществ

С 13:00 до 16:00 свои таланты продемонстрируют артисты инклюзивных сообществ города и области. Зрителей ждут творческие номера и мастер-классы.
В концерте примут участие сразу несколько инклюзивных организаций. Региональное отделение ВОРДИ (родители детей-инвалидов) покажет танец «Отражение» и дефиле «Матрешки», а также представит солиста Олега Ихипова с песней «Этот город» и ансамбль «Занозки».
Всероссийское общество глухих подготовило жестовое исполнение песен о Родине, Иркутске, Сибири и Байкале, а также проведет мастер-класс по основам русского жестового языка. Общество слепых выступит с народным ансамблем ложкарей «Разгуляй», а певцы Денис Ермаков (Усольская местная организация ВОС), Дмитрий Марченко, Екатерина Талолина и вокальный ансамбль «Созвездие ИМОС» исполнят несколько композиций, посвященных в том числе столице Прибайкалья.
Народный ансамбль «Радуга» и Елена Швидко представят Тулунскую и Иркутскую организации ВОС. Центр развития «Луч» покажет исторические бальные танцы (кадриль). Иркутская областная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» продемонстрирует дефиле коллекции «Иркутская история» и русский народный танец совместно со студией «О».
Иркутское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов покажет приветственный бурятский танец, а социально-творческая школа «Я слышу мир» выступит с мастер-классом по ритмике и песней «Высоко» на жестовом языке в сопровождении студии этнической перкуссии «Этнобит». Завершит программу тематический квиз, посвященный 365-летию Иркутска.
Для зрителей с нарушениями зрения и слуха будут организованы тифлокомментирование и перевод на русский жестовый язык. На сцене установят звуковую аппаратуру, подключат экраны для трансляции перевода жестового языка, сообщает пресс-служба администрации города.
Специальным гостем программы станет руководитель федеральных и региональных инклюзивных проектов, мотивационный спикер, эксперт по самореализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья Алексей Транцев. Он наградит победителей соревнований по кибатлетике, которые пройдут на острове Юность при поддержке ООО «Байкал-Орто».
На протяжении всего дня на площадке «Литературного квартала» будут проходить мастер-классы от библиотек. Также запланирована работа интерактивных зон от Движения Первых и центра «Патриот», где каждый сможет попробовать себя в управлении дронами и посмотреть выставку оружия.
