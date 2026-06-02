Больница в Ростовской области заплатит 150 тысяч рублей штрафа за смерть пациента

Донская больница заплатит штраф за смерть пациента. Об этом сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в медучреждении по просьбе родственников погибшего. Они выяснили, что житель Тацинского района поступил в терапевтическое отделение в январе 2026 года. Пациент находился в тяжелом состоянии и ночью скончался.
Оказалось, что в больнице не было обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение врачей-специалистов. Так, терапевт дежурила на дому и контролировала состояние пациента по телефону. Кроме того, сотрудники, которые участвовали в спасении больного человека, не прошли обучение по проведению сердечно-легочной реанимации.
В итоге Белокалитвинский городской суд Ростовской области привлек больницу к административной ответственности и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.
