При выписке из роддомов жительницам Красноярска будут вручать «Наборы первых»

В День защиты детей в Красноярске появилась новая добрая традиция. 1 июня все мамы в красноярских роддомах получили подарок от главы города Сергея Верещагина — «Набор первых». Он включает в себя сумку со всем необходимым и фоторамку для снимка малыша.
В наборе — комплект на выписку с одеялом и распашонками, зубная щетка, прорезыватель для зубов, поильник, уголок для купания, слюнявчик.
— Подарок новорожденному — это знак внимания и заботы. Это первое «приветствие» новому жителю города. Как отец четверых детей, уверен, что все из набора пригодится, — сказал Серг ей Верещагин.
1 июня «Наборы первых» получили почти 200 мам. Теперь такой подарок при выписке будут вручать каждой жительнице Красноярска.