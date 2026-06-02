Роднина не считает победу Сафонова в Лиге чемпионов достижением российского спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном присвоении российскому спортсмену Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта за вторую победу в Лиге чемпионов.

По ее словам, успех Сафонова не соответствует критериям, по которым это звание присуждается. Однако она отметила, что очень рада за спортсмена: Роднина заявила, что голкипер добился большого результата.

— Это его личная заслуга, но не для российского спорта. Присвоение звания происходит по положению. В советском спорте оно присваивалось, когда ты выступал за сборную и прославлял свою страну, — заявила депутат в беседе с Sport24.

Сафонов принес клубу ПСЖ победу в борьбе за Межконтинентальный кубок FIFA. Голкипер стал настоящим героем матча. Ему удалось отразить четыре мяча в послематчевой серии пенальти, и в результате «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанским «Фламенго». Крупнейший в Instagram* аккаунт фанатов французского клуба после матча назвал игрока «королем парижского народа».

В Сети удивились подробным подсказкам, написанным на полотенце Матвея Сафонова. Он пользовался ей во время серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов против английского клуба «Арсенал».

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.