Главные новости к утру 2 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не занимать очереди за покупкой бензина с самого утра. По итогам оперативного совещания, окончившегося ночью 2 июня, господин Развожаев сообщил, что в этот день продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться только по талонам, на ТЭС и автозаправках АТАН.