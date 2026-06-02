«Если бы не я, ты был бы в тюрьме»: Трамп в жёсткой форме высказался о действиях Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нецензурно высказался о действиях израильского премьера на Ближнем Востоке. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и напомнил о своей предыдущей поддержке.
«Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — сказал Трамп израильскому премьеру.
Американский лидер заявил, что именно он помог Нетаньяху избежать тюремного заключения по делу о коррупции, и предрек дальнейшую изоляцию Израиля на международной арене из-за ударов по Ливану.
Источники Axios сообщили, что Трампа сильно беспокоили многочисленные жертвы среди гражданского населения, а также снос целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлах».
Накануне Трамп объявил о достижении договоренности с Нетаньяху и руководством «Хезболлах» о прекращении огня в Ливане. Точных сроков перемирия хозяин Белого дома не назвал, однако выразил надежду, что стороны прекратят огонь навсегда. За несколько часов до этого американский лидер провел телефонный разговор с Нетаньяху, а также переговоры с представителями «Хезболлах».
Как сообщало агентство Tasnim, прежде Иран заявил, что не возобновит переговоры с США, пока израильские войска полностью не покинут территорию Ливана и не прекратят наносить удары. Тегеран выдвинул Израилю несколько чётких требований: немедленное прекращение всех боевых действий в секторе Газа и Ливане, а также полный и безотлагательный вывод израильских войск с ливанской территории.
Ранее также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Нетаньяху в эскалации ближневосточного конфликта. Выступая с праздничной речью после молитвы по случаю Курбан-байрама в стамбульской мечети Чамлыджа, турецкий лидер заявил, что израильскому премьеру «преподаст урок» весь исламский мир. Он призвал мусульман всего мира к единству и солидарности, чтобы остановить действия израильского руководства.