«Если бы не я, ты был бы в тюрьме»: Трамп в жёсткой форме высказался о действиях Нетаньяху

Axios: Трамп обматерил Нетаньяху во время телефонного разговора.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нецензурно высказался о действиях израильского премьера на Ближнем Востоке. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и напомнил о своей предыдущей поддержке.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — сказал Трамп израильскому премьеру.

Американский лидер заявил, что именно он помог Нетаньяху избежать тюремного заключения по делу о коррупции, и предрек дальнейшую изоляцию Израиля на международной арене из-за ударов по Ливану.

Источники Axios сообщили, что Трампа сильно беспокоили многочисленные жертвы среди гражданского населения, а также снос целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлах».

Накануне Трамп объявил о достижении договоренности с Нетаньяху и руководством «Хезболлах» о прекращении огня в Ливане. Точных сроков перемирия хозяин Белого дома не назвал, однако выразил надежду, что стороны прекратят огонь навсегда. За несколько часов до этого американский лидер провел телефонный разговор с Нетаньяху, а также переговоры с представителями «Хезболлах».

Как сообщало агентство Tasnim, прежде Иран заявил, что не возобновит переговоры с США, пока израильские войска полностью не покинут территорию Ливана и не прекратят наносить удары. Тегеран выдвинул Израилю несколько чётких требований: немедленное прекращение всех боевых действий в секторе Газа и Ливане, а также полный и безотлагательный вывод израильских войск с ливанской территории.

Ранее также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Нетаньяху в эскалации ближневосточного конфликта. Выступая с праздничной речью после молитвы по случаю Курбан-байрама в стамбульской мечети Чамлыджа, турецкий лидер заявил, что израильскому премьеру «преподаст урок» весь исламский мир. Он призвал мусульман всего мира к единству и солидарности, чтобы остановить действия израильского руководства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше