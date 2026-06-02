«Аврора» продлит социально значимые рейсы из Хабаровска до конца лета 2026 года

Жителям Хабаровска доступно еще одно социально значимое направление — в Шахтерск. Рейсы в данный населенный пункт намерены осуществлять с июля по сентябрь по вторникам в 9:20. В обратную сторону вылеты запланированы на 12:20. Кроме того, рейсы по маршруту Хабаровск — Шахтерск будут выполнять и в октябре, но расписание изменится. А именно, вылет из Хабаровска назначат на 13:30, а из Шахтерска — на 16:40. Цена билетов в одну сторону при этом останется прежней и составит 5,7 тысячи рублей.