«Аврора» продлит социально значимые рейсы из Хабаровска до конца лета 2026 года

Авиакомпания «Аврора» продлит социально значимые рейсы из Хабаровска в Зею, Тынду, Ноглики и Шахтерск до конца летнего расписания этого года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», количество мест по специальным тарифам ограничено.
Рейсы из Хабаровска в Зею с посадкой в Благовещенске запланированы по средам с вылетом в 7:35. Обратно из Зеи самолет вылетает в 11:10. Цена билета в одну сторону в экономическом классе составляет 9,1 тысячи рублей.
В Тынду из Хабаровска и обратно можно летать по четвергам, посадка в Благовещенске также осуществляется. Рейсы в Амурскую область назначены на 8:15, а из Амурской области — на 12:30. Тариф в экономклассе по данному маршруту дороже, чем по первому, — 9,9 тысячи рублей.
Помимо прочего, каждую пятницу в 9:00 самолет из Хабаровска отправляется в Ноглики. Вылет обратно запланирован на 12:50. Цена билета в одну сторону превышает 6,7 тысячи рублей.
Жителям Хабаровска доступно еще одно социально значимое направление — в Шахтерск. Рейсы в данный населенный пункт намерены осуществлять с июля по сентябрь по вторникам в 9:20. В обратную сторону вылеты запланированы на 12:20. Кроме того, рейсы по маршруту Хабаровск — Шахтерск будут выполнять и в октябре, но расписание изменится. А именно, вылет из Хабаровска назначат на 13:30, а из Шахтерска — на 16:40. Цена билетов в одну сторону при этом останется прежней и составит 5,7 тысячи рублей.
