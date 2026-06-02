Россияне выступают против использования ИИ при подборе персонала

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве.
Как показывает исследование SuperJob, 57% опрошенных относится к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй и вовсе считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне.
Положительного мнения об ИИ-рекрутинге придерживаются лишь 8% россиян (9% женщин и 6% мужчин).
Мужчины в целом настроены более скептически: отрицательный ответ об использовании ИИ при отборе резюме дали 65% мужчин против 50% женщин. При этом и мужчины, и женщины голосуют за запрет одинаково — ровно по 50%.
Респонденты с зарплатой от 150 000 рублей демонстрируют максимальный уровень поддержки ИИ (11%). В этой же группе больше всего тех, кто не хочет запрещать ИИ-технологии для рекрутинга (29%).