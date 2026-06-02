Мочалки, ватные диски и зубные щётки: в России с 1 сентября «Честный знак» возьмётся за гигиену

31 августа в России завершится эксперимент по маркировке гигиенических товаров в системе «Честный знак». А с 1 сентября эта процедура станет обязательной для всех производителей товаров данной категории. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, который является оператором системы.
«Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены — в том числе зубные щётки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства. С 1 сентября этого года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе “Честный знак”, с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортёрами», — уточнили в Центре.
В ходе пилотного проекта, который стартовал в сентябре 2025 года, более 360 компаний получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на свою продукцию в оптовой и розничной упаковке. Немаркированные товары необходимо будет реализовать до октября 2027 года.