Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут ввести компенсацию оплаты путевок в загородные лагеря: подробности

Депутат Исаков: нужно ввести компенсацию оплаты путевок в лагеря от 50 до 100%

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ввести компенсации оплаты путевок в лагеря для детей до 12 лет. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился депутат Владимир Исаков. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

В письме отмечается, что сейчас семьям, и особенно тем родителям, кто воспитывает детей в одиночку, трудно тянуть оплату отдыха ребенка в лагере. Путевка должна быть доступной.

Размер компенсации, считает парламентарий, может составить от 50% до 100% от суммы отдыха на одного ребенка, в зависимости от жизненной ситуации и пропорционально размеру доходов родителей.

Кроме того, на эту меру поддержки могут рассчитывать те семьи, где воспитывается один или два ребенка, и где родитель является единственным. Существующая же сегодня практика компенсаций, подчеркнул политик, зачастую символическая. Между тем, у каждого ребенка в стране должно быть право на отдых.

Ранее сообщалось, что система, при которой можно оформить бесплатные путевки в детские лагеря, работает уже более 10 лет, но до сих пор не все хорошо с ней знакомы. «Комсомолка» дала полезные советы родителям.