В России могут ввести компенсацию оплаты путевок в загородные лагеря: подробности

В Госдуме предложили ввести компенсации оплаты путевок в лагеря для детей до 12 лет. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился депутат Владимир Исаков. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.
В письме отмечается, что сейчас семьям, и особенно тем родителям, кто воспитывает детей в одиночку, трудно тянуть оплату отдыха ребенка в лагере. Путевка должна быть доступной.
Размер компенсации, считает парламентарий, может составить от 50% до 100% от суммы отдыха на одного ребенка, в зависимости от жизненной ситуации и пропорционально размеру доходов родителей.
Кроме того, на эту меру поддержки могут рассчитывать те семьи, где воспитывается один или два ребенка, и где родитель является единственным. Существующая же сегодня практика компенсаций, подчеркнул политик, зачастую символическая. Между тем, у каждого ребенка в стране должно быть право на отдых.
