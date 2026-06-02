Фигурист Галлямов после скандалов в сезоне 2025/26 назвал себя нарциссом

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасий Мишиной, иронично назвал себя нарциссом.
«Нарцисс среди тюльпанов», — подписал он фото, которое спортсмен выложил в своих соцсетях. На нём фигурист позирует на фоне поляны цветущих тюльпанов, стараясь сохранять соответствующее выражение лица. Умение пошутить над собой, тем более после памятных многим скандалов Галлямова в минувшем сезоне, поклонники спортсмена оценили.
«Иронично!», «Не чертополох — уже хорошо», «Самоирония — это достойно», «Саша, вы не нарцисс, вы слишком самокритичны», — пишут они в комментариях. Хотя есть и те, кто замечает: «Что правда, то правда», «Не нарцисс, а целый нарциссище!».
В сезоне 2025/26 Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за травмы партнёра и длительного восстановления после неё проиграли все главные старты. И каждый раз Александр срывал своё раздражение от неудачного проката на Насте. Резко «наезжал» на неё, не обращая внимания на камеры. А на чемпионате России во время церемонии награждения демонстративно снял с шеи серебряную медаль и засунул её в карман.
Напомним, Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной они — бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в команде и в личных соревнованиях, чемпионы мира 2021 года, чемпионы Европы 2022 года и трёхкратные чемпионы России (2022, 2024 и 2025).
