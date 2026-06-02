Фигурист Галлямов после скандалов в сезоне 2025/26 назвал себя нарциссом

В сезоне 2025/26 Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за травмы партнёра и длительного восстановления после неё проиграли все главные старты. И каждый раз Александр срывал своё раздражение от неудачного проката на Насте. Резко «наезжал» на неё, не обращая внимания на камеры. А на чемпионате России во время церемонии награждения демонстративно снял с шеи серебряную медаль и засунул её в карман.