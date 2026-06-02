В мае в перинатальном центре Красноярска родились 365 малышей

Самый миниатюрный ребёнок месяца — мальчик весом всего 580 граммов.

В мае этого года в краевом перинатальном центре появились на свет 365 новорождённых. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 192 против 173.

Самый миниатюрный ребёнок месяца — мальчик весом всего 580 граммов. Самый крупный — тоже мальчик, его вес достиг 5110 граммов.

Перинатальный центр остаётся одним из ключевых учреждений края, где оказывают высококвалифицированную помощь будущим мамам и новорождённым, в том числе с низкой массой тела.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске мамам в роддомах вручили «Наборы первых» в День защиты детей.