В мае в перинатальном центре Красноярска родились 365 малышей

В мае этого года в краевом перинатальном центре появились на свет 365 новорождённых. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 192 против 173.
Самый миниатюрный ребёнок месяца — мальчик весом всего 580 граммов. Самый крупный — тоже мальчик, его вес достиг 5110 граммов.
Перинатальный центр остаётся одним из ключевых учреждений края, где оказывают высококвалифицированную помощь будущим мамам и новорождённым, в том числе с низкой массой тела.
