Туристические проекты заводов из Центра России назвали одними из лучших в стране

— Мне кажется, промтуризм в Воронеже можно развернуть гораздо шире и комплексно, — отметил управляющий партнер компании Дмитрий Тарасевич на сессии по туризму в рамках предпринимательского форума Столля — 2026. — Почему не сделать тур по истории авиации и ракетостроения? Есть КБХА (Конструкторское бюро химавтоматики, где делают двигатели для космических пусков. — Прим. ред.), есть авиазавод, где делали первый сверхзвуковой Ту-144 (было бы классно поставить где-нибудь в городе такой самолет), есть музей ВДВ. Отдельный продукт возможен по теме военно-морского флота, по агротуризму, который в области опять же не развит. Если те же москвичи арендуют здесь на лето дома за 150 тысяч, почему бы им не отдыхать в красивых локациях, где можно кормить и доить козочек? По нескольким направлениям реально создать хорошие турпродукты с использованием действующих предприятий промышленности.