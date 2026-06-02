Туристические проекты заводов из Центра России назвали одними из лучших в стране

В число регионов, отмеченных на российско-китайском форуме в Благовещенске как лидеры программы «Открытая промышленность», вошли Белгородская, Воронежская, Ивановская, Орловская, Рязанская и Тульская области. Часть проектов из Центральной России в сфере промышленного туризма посчитали перспективными, часть — уже состоявшимися и успешными.
Воронежцев отметили в номинации «Перспектива промышленного туризма» — за практики кооперации. Регион участвует в акселераторе «Открытая промышленность» второй год и уже вошел в топ-20, отметили в облправительстве.
Также победителями стали два крупнейших предприятия. Нововоронежская АЭС получила награду за демонстрацию устойчивого развития ESG. С буднями энергетиков гостей знакомят через гастрономические впечатления, продвигая идею о том, что овощи, выращенные в окрестностях атомграда, и рыба из пруда-охладителя являются экологически чистыми.
Воронежский авиационный завод (филиал АО «Ил» — ВАСО, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) заслужил признание за инициативы, которые направлены на продвижение его позитивного образа как работодателя. По проекту «Первым делом самолеты» на предприятии принимают группы школьников и студентов техникумов из Воронежской и Белгородской областей. Ребятам показывают цеха и музей боевой и трудовой славы, знакомят с перспективными технологиями авиастроения и востребованными профессиями.
Проект «Улетная зарядка» реализуется за пределами завода — мастер спорта международного класса Елена Воротникова проводит бесплатные тренировки в парке на левом берегу. Это район, где исторически проживает основная масса персонала, и акция закрепляет имидж ВАСО как социально ответственного предприятия, где заботятся о здоровье работников.
Под эгидой Торгово-промышленной палаты в Воронежской области планируют начать подготовку специалистов по промтуризму, в том числе экскурсоводов, и экспертизу маршрутов.
Сегодня для посещения открыты с десяток предприятий промышленности и сельского хозяйства, но единого источника информации об этих программах нет. В основном экскурсии проводятся для школьников. Попасть можно, в частности, на ферму и сырзавод «ЭкоНивы» в Лискинском районе (ежедневно по расписанию и по спонтанным запросам), по предварительной записи — на Воронежскую кондитерскую фабрику, осетровое хозяйство в Бабякове и пивоваренное предприятие в Масловке.
По мнению участников отрасли, потенциал промышленных экскурсий в регионе не раскрыт, хотя интерес обычных людей к кухне самых разных производств колоссален. Так, пивоварня «Таркос», которая проектировала свои новые мощности с прицелом на туризм, принимает в год 30−50 тысяч гостей. Производственный комплекс построили в виде неоготического замка и оформили с элементами стимпанка, в ближайшие годы хотят запустить музей запахов в «кроличьей норе» под землей.
— Мне кажется, промтуризм в Воронеже можно развернуть гораздо шире и комплексно, — отметил управляющий партнер компании Дмитрий Тарасевич на сессии по туризму в рамках предпринимательского форума Столля — 2026. — Почему не сделать тур по истории авиации и ракетостроения? Есть КБХА (Конструкторское бюро химавтоматики, где делают двигатели для космических пусков. — Прим. ред.), есть авиазавод, где делали первый сверхзвуковой Ту-144 (было бы классно поставить где-нибудь в городе такой самолет), есть музей ВДВ. Отдельный продукт возможен по теме военно-морского флота, по агротуризму, который в области опять же не развит. Если те же москвичи арендуют здесь на лето дома за 150 тысяч, почему бы им не отдыхать в красивых локациях, где можно кормить и доить козочек? По нескольким направлениям реально создать хорошие турпродукты с использованием действующих предприятий промышленности.
Ивановская область стала лауреатом в номинации «За развитие индустриального гостеприимства». Как сообщили в правительстве региона, туристы, студенты и школьники могут посетить здесь 28 предприятий: текстильные («Шуйские ситцы», «Русский дом», «ЛидерТекс», «Ивановоискож», «ПКФ Суконная фабрика»), машиностроительные («Завод подъемников» и «Профессионал» в Иванове, «КейЭйСи» в Кинешме), по выпуску стройматериалов («ИСМА») и украшений. Открыты для гостей «Сыроварня Гагариных» в Шуе и «Рижский хлеб» в Родниках, предприятия народных художественных промыслов: мастерские «Палехский Иконостас» и «Возрождение», фабрика лаковой миниатюры и строчевышивальная артель в Холуе, а также фабрика игрушек «Моя забава» и «Маленький фарфоровый завод» в Иванове.
Специалисты предприятий прошли обучение, чтобы грамотно взаимодействовать с туристами и обеспечить соблюдение правил безопасности. По понятным причинам принимают только организованные группы и по предварительной договоренности. На портале «Визит Иваново» можно найти готовые маршруты с включением промышленных экскурсий от местных туроператоров.
«За развитие индустриального гостеприимства» отмечена и Белгородская область. Этот регион является одним из лидеров промышленного туризма. Лебединский горно-обогатительный комбинат и Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова (оба входят в холдинг «Металлоинвест») стали первыми в стране сертифицированными Роскачеством организаторами промышленных экскурсий. Кроме того, в регионе разработан первый в стране стандарт промтуризма. По данным областного управления по туризму, сейчас 95 процентов маршрутов построены по модели комбинированных туров, где помимо производств туристов знакомят с «культурой, историей, гастрономией, наукой и экологией».
В топ-20 регионов вошла и Орловская область. Резидент особой экономической зоны «Орел» и производитель телематического оборудования «Три Точки Мануфактуринг» получил диплом «За создание центров компетенций, программ бизнес-обмена и повышение инвестиционной привлекательности», а Болховский завод полупроводниковых приборов был награжден за продвижение бренда и качество продукции.
За формирование кадровой политики отмечены Рязанская и Тульская области. Тульский губернатор Дмитрий Миляев рассказал, что практика региона основана на комплексном сопровождении предприятий — от оценки готовности и методической поддержки до формирования экскурсионного продукта и его продвижения.