Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка СФУ разработала медиапроект по «Пушкинской карте»

Студентка 4 курса Института филологии и языковой коммуникации СФУ Анастасия Томенчук разработала медиапроект, посвященный использованию «Пушкинской карты» в Красноярском крае.

Студентка 4 курса Института филологии и языковой коммуникации СФУ Анастасия Томенчук разработала медиапроект, посвященный использованию «Пушкинской карты» в Красноярском крае. Работа выполнена в партнерстве с проектным офисом программы и под руководством доцента кафедры журналистики и медиалингвистики СФУ Олеси Богуславской.

Проект под названием «Пушка в кармане: опыт Красноярска» рассказывает о том, как молодежь региона использует возможности культурной программы. Авторы попытались ответить на вопросы, насколько популярны среди молодых людей театры, музеи и отечественное кино, а также с какими трудностями сталкиваются владельцы «Пушкинской карты».

На сайте собраны интервью с участниками программы, где они делятся личным опытом использования карты. Кроме того, пользователям доступен подкаст, который можно послушать на различных платформах, включая Яндекс Музыку, VK Музыку, Apple Podcasts и Mave.

Также в проекте представлены данные о том, в какие периоды года красноярцы чаще всего пользуются «Пушкинской картой», и опубликованы комментарии представителей регионального проектного офиса программы, которые рассказывают о нюансах ее использования.

Познакомиться с проектом можно на сайте internetyak.tilda.ws/pushkincard_main.

Напомним, «Пушкинская карта» — это программа культурного просвещения российской молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, разработанная министерством культуры и министерством цифрового развития РФ. Программа запущена 1 сентября 2021 года. Её цель — повысить доступность культурных учреждений для молодого поколения, привлечь подростков и молодых людей к театральному искусству, музейным экспозициям и концертным программам.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.