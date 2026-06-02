Студентка СФУ разработала медиапроект по «Пушкинской карте»

Студентка 4 курса Института филологии и языковой коммуникации СФУ Анастасия Томенчук разработала медиапроект, посвященный использованию «Пушкинской карты» в Красноярском крае. Работа выполнена в партнерстве с проектным офисом программы и под руководством доцента кафедры журналистики и медиалингвистики СФУ Олеси Богуславской.
Проект под названием «Пушка в кармане: опыт Красноярска» рассказывает о том, как молодежь региона использует возможности культурной программы. Авторы попытались ответить на вопросы, насколько популярны среди молодых людей театры, музеи и отечественное кино, а также с какими трудностями сталкиваются владельцы «Пушкинской карты».
Также в проекте представлены данные о том, в какие периоды года красноярцы чаще всего пользуются «Пушкинской картой», и опубликованы комментарии представителей регионального проектного офиса программы, которые рассказывают о нюансах ее использования.
Познакомиться с проектом можно на сайте internetyak.tilda.ws/pushkincard_main.
Напомним, «Пушкинская карта» — это программа культурного просвещения российской молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, разработанная министерством культуры и министерством цифрового развития РФ. Программа запущена 1 сентября 2021 года. Её цель — повысить доступность культурных учреждений для молодого поколения, привлечь подростков и молодых людей к театральному искусству, музейным экспозициям и концертным программам.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.