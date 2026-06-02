Военнослужащий из Хабаровского края получил медаль «За воинскую доблесть»

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Максим Новиков проявил самоотверженность при выполнении задачи по изготовлению элементов обороны в зоне специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Под его руководством ремонтная бригада сделала больше 300 металлических ежей и 900 метров металлических колец, что позволило значительно улучшить защиту личного состава, солдат, которые выполняют боевые задачи на переднем крае.
Работы велись под постоянной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Во время одного из налётов вражеского fpv-дрона были повреждены заготовки и сварочное оборудование. Но военнослужащий не растерялся.
Несмотря на опасность, он организовал оперативную эвакуацию уцелевших материалов и продолжил действовать в другом месте. Благодаря его грамотным действиям и личной инициативе работа не остановилось ни на час.
За проявленные профессионализм, инициативу и вклад в укрепление оборонительных рубежей рядовой Максим Олегович Новиков удостоен ведомственной награды — медали «За воинскую доблесть» II степени.
Его работа позволила сохранить жизни десяткам военнослужащих, сражающихся на передовой.