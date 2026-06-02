«Своих денег тут нет»: В Воронеже обсудили развитие анимации как бизнеса

За счет чего живут студии мультфильмов в регионах и как может строиться их партнерство с большими игроками, выясняли эксперты отрасли на Международном фестивале «мультпрактика» в Воронеже. Пока тысячи зрителей смотрели новинки семейной анимации из 34 стран, профессионалы делились опытом на открытых дискуссиях. Несмотря на довольно узкую тематику, интерес к деловой программе был велик. Ведь и в столице Черноземья, и в других городах России, откуда приехали участники, в сфере 3D-графики и анимации занято немало молодежи. Сфера кинопроизводства кажется привлекательной для работы, но подводных камней в ней масса.
Поддержка на старте.
В этом году начинающим аниматорам дали шанс представить свои проекты на суд опытных коллег. Выиграть миллионы по итогам питчинга было нельзя, но важна и сама возможность потренироваться в презентации, услышать компетентное мнение, отметил генпродюсер анимационной студии «Воронеж» и директор «МультПрактики» Владимир Николаев:
— Мы впервые ввели такой формат, но он используется и на других форумах — например, на Суздальском фестивале мультфильмов. Молодые аниматоры получают обратную связь от экспертов, чьи рекомендации послужат знаком качества при поиске инвесторов и подаче заявок на гранты в Фонд кино.
На «МультПрактике» победителю питчинга обещали «консультационно-производственную поддержку». Лучшим стал режиссер Айдар Баширов с проектом «Митяевы». Помимо прочего, студия «Воронеж» пригласила его к сотрудничеству, чтобы внести разнообразие в свою работу. Ранее студия, которая сняла несколько популярных полнометражных фильмов в 3D и два сериала для подростков, обходилась силами штатных сценаристов и режиссеров.
Для маленьких команд, мечтающих выйти на рынок, помощь мейджоров — крупных коммерческих студий — очень важна, и она может быть взаимовыгодной, пояснила директор по производству киностудии «Союзмультфильм» Анна Морякова:
— Бывает, что у мейджора нет продукта для какой-то ниши, а у независимой команды как раз есть готовое предложение. Важно быть настойчивыми в переговорах и чувствовать грань, за которой вы потеряете индивидуальность. Если потенциальный инвестор вас выдавливает за эту грань, ищите более мягкого партнера.
Даже при хорошей кассе мульфильмы не окупают всех затрат на их производство.
Все ведущие студии в той или иной форме поддерживают авторские проекты, подчеркнула исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова. Впрочем, на ее взгляд, в анимации и нет «неавторских» проектов, за любым коммерчески успешным фильмом стоит яркая личность.
— Если работа сделана качественно, то нет разницы, кем — студией-мейджором или неформальным сообществом. Российской индустрии анимации всего-то 20 лет, она возродилась из пепла. И больших игроков в ней от силы пять — семь из сотни — в пределах погрешности. Но именно они создают базу, инфраструктуру. Развитие идет рывками. Так, система профильного образования начала нормально работать лишь несколько лет назад. Вузы поняли, что их выпускники-аниматоры могут устроиться только в ведущие студии, и стали адаптировать программу подготовки к требованиям рынка.
Самостоятельный рост.
Аниматоры из Комсомольска-на-Амуре, чей сериал «Абдукции» неожиданно выстрелил и завоевал популярность среди молодежи по всей стране, ни в какие ВГИКи не поступали и в крупные компании не нанимались. Они пошли от обратного: организовали себе на малой родине и обучение, и место работы. Студия «Зеленые камнеежки» появилась шесть лет назад, когда ее нынешняя команда состояла из местных школьников и студентов.
— Мы были художниками-энтузиастами, выросшими на «Секретных материалах» и передачах «Рен ТВ». Поэтому придумали проект мистического сериала, который смотрели бы сами: про подростков на Дальнем Востоке. И стали думать, как его реализовать… У нас в регионе учиться анимации было негде. Ехать на другой край страны — в Москву или Петербург — не хотелось, мы боялись там потеряться. Важно было прежде всего сохранить свою команду: мы дружим семьями и эмоционально связаны очень тесно. Решили основать свою студию, — рассказала директор и генеральный продюсер «Зеленых камнеежек» Марина Небожатко.
Ребята нашли себе временную работу «за 15 тысяч рублей в месяц», а в свободное время учились на онлайн-курсах и набивали руку на сторонних проектах как команда подряда. Вместе закрывали весь комплекс задач — от раскадровки до композитинга мультиков. Понимая, что на «Абдукции» понадобятся миллионы, они искали под него финансирование, где только могли.
— Онлайн-кинотеатры и телеканалы готовы были взять сериал при условии, что переделают весь сценарий, — объяснила Небожатко. — В конъюнктуру мы, конечно, не совсем попадали: в нашем сюжете есть мистика и дружба, но нет, например, пропаганды семейных ценностей. Мы обсуждали, можем ли пойти на такой компромисс. Сошлись на том, что как раз сценарий на откуп не отдадим. В принципе менять его в студии были не против: изучали предпочтения целевой аудитории, вносили правки. Но — сами, а не под давлением инвестора! Рассматривали даже такой вариант: пойти работать на местные заводы, там сейчас по 150 тысяч в месяц платят, а сериал делать по ночам…
В конце концов сериал приобрела стриминговая платформа «ОККО». Его фанаты охотно покупают студийный мерч. То, что Марина привезла в Воронеж, разлетелось чуть ли не за день.
— Наша студия 25 лет назад тоже зарождалась как такой инди-проект. Я начинал делать свою компьютерную игру, написал всем крупным компаниям предложения о сотрудничестве, получил отказы и решил основать свою компанию. Так что мой опыт подсказывает: никого не слушай, делай то, что нравится, — признался Владимир Николаев.
Искусство с риском.
Успех одиночного нишевого проекта, такого как «Абдукции» или «Дух моей общаги» (сериал в жанре драмеди, снятый независимой студией «Феникс» для показов на «ОККО» и YouTube), — скорее исключение, считает генеральный продюсер компании ChildGood (Ростов-на-Дону) Николай Иванов:
— Как правило, анимационной компании нужна линейка продуктов. Это не зависит от географии и размера студии. Все в отрасли живут по одним законам и работают на одного зрителя. Разница только в том, кто будет фан-базой. Мы уже четыре года выпускаем сериал «Нейроны» для детей дошкольного и младшего школьного возраста, так что наша база — их мамы. Начинали с частным инвестором, дальше получали гранты из бюджета. Пробовали разные варианты побочных продуктов: компьютерную игру, книжки… Когда это будет похоже на настоящий полноценный бизнес, пока непонятно.
По мнению Николаева, глобально анимацию и нельзя рассматривать как бизнес. Даже у студий, чьи фильмы собирают хорошую кассу, прокат не окупает всех расходов на производство. Дефицит покрывают за счет бюджетного финансирования, продажи брендированных товаров и других направлений. Экономика Disney, например, строится на парках развлечений.
— Анимация — высокорисковый вид искусства. Своих денег в ней нет. В странах, где государство не поддерживает отрасль, она разворачивается в сторону международного сотрудничества. Например, коллеги из Юго-Восточной Азии и Канады делают массу проектов для Японии, Южной Кореи и Китая. Тем же путем идет Армения, где нет госзаказа на национальную анимацию. В России можно на конкурсной основе получить гранты через Фонд кино, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета. Но вопросы с прокатом, например, короткометражных мультфильмов еще не до конца решены, — добавил эксперт.
Система профильного образования в сфере анимации заработала несколько лет назад.
В целом в мире кино и анимация на 80−90 процентов финансируются через различные формы господдержки. Это нужно иметь в виду всем, кто входит в отрасль в России, предупредила Ирина Мастусова:
— В Ассоциации анимационного кино было 99 членов, в 2026-м исключили 12. Молодые студии два-три года бьются, пробуют, потом начинают спрашивать, когда наступит окупаемость, а потом уходят в банкротство. Ситуация осложняется по всем фронтам: налогам, кадрам, росту конкуренции. Продюсеры боятся вкладывать деньги в новые проекты. Онлайн-платформы урезают финансирование.
На этом фоне продолжают развиваться кино и анимация в Якутии. В роли мейджора там выступает региональная вещательная компания НВК «Саха» (телеканал «Тооку»).
— Мы находимся «в системе», под защитой бюджетной организации, но сохраняем творческую свободу, — уверяет продюсер НВК Анна Кириллина. — Поддерживаем в республике шесть анимационных студий, дублируем на якутский язык известные мультфильмы — их круглые сутки крутит наш детский телеканал. Выпустили полнометражную картину про якутского Деда Мороза, делаем четыре мультсериала. В год снимаем около 80 эпизодов: половину — своими силами, половину — у сторонних подрядчиков. На старте советовались с мамами-блогерами, объявляли конкурс в летних лагерях, чтобы выбрать главного персонажа. Теперь тесно работаем с детсадами и школами. Изначально миссией было сохранение якутского языка. А теперь мы хотим, чтобы наши мультфильмы увидели и за рубежом. В 2026 году по соглашению с Северо-Восточным федеральным университетом их перевели на корейский, японский и китайский.
Для выхода на международный рынок нужно найти баланс между национальным колоритом и тем, что понятно иностранцам, напомнила глава Ассоциации анимационного кино:
— Это сложная задача. Например, «Маша и медведь» покорили мир, а «Три богатыря» популярны в основном в России. Продюсер, правда, сознательно отказался от ориентации на экспорт. Но разница в восприятии действительно бывает тормозом. В последние годы у нас все время говорят о копродукции с Китаем. Но успешных проектов пока нет: разная ментальность, разные герои.