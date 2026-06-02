«Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко о невыплате зарплаты 70 сотрудникам мебельной фабрики

В эфире телеканала «Беларусь 1» проверили жалобу к президенту Беларуси Александру Лукашенко о невыплате зарплаты 70 сотрудникам.
Ранее сообщалось, что белорусское ТВ открывает программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных к главе государства.
В этот раз к президенту Беларуси в видео в социальных сетях обратилась девушка, чей отец работает на мебельной фабрике «Мануфактура ФурЭлит». Обращение касалось невыплаты заработной платы более 70 сотрудникам.
Указанную фабрику, где работало около 90 человек, в 2022 году основал Евгений Гусак. Она специализировалась на производстве дорогой мебели премиального сегмента. Так, на странице в Instagram* количество подписчиков превышает 90 000. Среди городов указаны Минск, Москва, Буэнос-Айрес, Дубай. Средняя заработная плата составляла более 4000 рублей, а само предприятие находилось в Заславле.
Мебель в основном поставляли в Россию, была часть и белорусских заказов. Выручка компании составляла 500 000 долларов, но в какой-то момент ситуация резко изменилась.
Как рассказал директор компании, задержки по выплате зарплат возникли из-за долга на сумму более 1 миллиона долларов со стороны трех российских компаний. Кроме того, был большой заказ на обустройство ресторана стоимостью 100 000 долларов, но за него, как утверждает Евгений, тоже не рассчитались.
Руководитель проекта ООО «Мануфактура ФурЭлит» и правая рука собственника Татьяна говорит, что задержки в выплате заработной платы сотрудникам действительно были, но незначительные — до недели.
Инженер-конструктор фабрики Сергей рассказал про устройство на производство в июне и уже в августе хотел увольняться:
— Проблемы с заказчиками, скажем так, проходили через нас. Половина зарплаты нам приходила на карту, половина — наличными. Пять-шесть тысяч в реальности превратились в две-три.
Вместе с тем руководитель проекта Татьяна уверяет, что зарплата всегда приходила на карту, а выплата «в конвертах» не практиковалась. Доказать это сейчас уже невозможно.
Еще один из бывших сотрудников фабрики Виталий указывает на задержку более месяца по выплате зарплат. По его словам, директор просил потерпеть.
То, что задержки действительно были, подтверждает и прокуратура Минского района, которая направляла в адрес нанимателя предписание с требованием о немедленном погашении задолженности по зарплате. После указанного требования задолженность за сентябрь и октябрь 2025 года была погашена в полном объеме. Но ситуация повторилась в январе 2026 года.
Как отмечает юрист-консультант «Мануфактура ФурЭлит» Евгения, сотрудники начали гласно выражать свое недовольство и со временем перестали выходить на работу. Собственнику было поставлено условие: или расчет, или увольнение.
На связь с журналистами вышел заказчик из России, который обвинил Евгения Гусака в обмане. По его словам, собственнику было выплачено более 100 миллионов российских рублей, однако работы по объекту выполнены не были.
После обращения к президенту Беларуси к данной истории подключились все компетентные органы, и деньги на зарплаты нашлись за две недели. Но собственник выплатил людям оклад за три месяца задержки. Вместе с тем выяснилось, что какие-то деньги сотрудники получали и раньше: в сентябре, октябре, ноябре.
Как обращают внимание в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля, опрошенные сотрудники подтвердили выплату заработной платы. Однако не в тех размерах, которые получали раньше, то есть без премий и других доплат. Подобное и послужило причиной обращения в государственные органы. На данный момент задолженность перед работниками составляет 202 000 рублей.
Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.