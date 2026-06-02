Красноярца ждет суд за кражу электровелосипеда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже электровелосипеда стоимостью 125 тыс. рублей.
В апреле в дежурную часть полиции обратился 42-летний горожанин. Он сообщил, что ночью из подъезда дома похитили его черно-зеленый электровелосипед.
Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Красноярска.
По данным полиции, перед кражей мужчина выпивал у знакомых. Возвращаясь домой, он заметил электровелосипед в приоткрытой двери подъезда на улице Коммунальной и решил добраться на нем до дома.
Похищенный велосипед нашли во время обыска и вернули владельцу.
Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.