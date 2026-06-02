В Хабаровском крае 200 школьников соревнуются в «Школе безопасности» в Сикачи-Аляне

В селе Сикачи-Алян Хабаровского края стартовал 18-й краевой слёт-соревнования «Школа безопасности». Почти 200 школьников и их наставников состязаются в умении действовать в экстремальных ситуациях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, в этом году участие в соревнованиях приняли 19 команд из 10 муниципальных образований региона. Ребята состязаются в двух возрастных категориях — старшей и младшей. Соревнования продлятся неделю.
Участники уже прошли несколько дисциплин. В программе — кросс, упражнение «контест», представляющее собой вертикальный подъём по верёвке. Первой командной эстафетой стала пожарная эстафета — проверка команд на сплочённость и взаимовыручку. Состязание показало умения мальчишек и девчонок надевать боевую одежду пожарного, вязать спасательную верёвку для эвакуации пострадавшего, преодолевать препятствия и разворачивать рукавную линию. Завершающим этапом эстафеты стало заполнение мишени с помощью пожарного ствола струёй воды.
По итогам трёх спортивных этапов лидерами в старшей группе стали команды «Персефона Восхождение», «90 калибр», «Аква Спас 1», «Вега». В младшей группе — «Персефона 1», «Вымпел», «Вымпел лайт», «Эверест», «Персефона 2». Впереди у команд ещё несколько сложных испытаний.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru